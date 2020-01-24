أمريكا تحظر حصول الإيرانيين على تأشيرات التجارة والاستثمار





حظرت الولايات المتحدة دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار اعتبارا من يوم الخميس وذلك في ظل المواجهة الحالية بينها وبين إيران في الشرق الأوسط.



وعزت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية التغيير إلى إنهاء معاهدة صداقة في تشرين الأول 2018 مع إيران، المستهدفة بعقوبات أمريكية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.



وتسمح تأشيرات إي-1 وإي-2، التي تُمنح لغير المهاجرين، لمواطني دول أخرى بدخول الولايات المتحدة من أجل التجارة الدولية أو استثمار قدر كبير من المال.



وقالت الدائرة إن الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على هذه التأشيرات.



وأضافت أنه يتعين على الموجودين بالفعل في البلاد بهذه التأشيرات المغادرة فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.



ف.ا