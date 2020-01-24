وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع قائمة العقوبات على إيران. وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وست كيانات، من بينها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية. ف.أ Copy أخبار متعلقة خبير اقتصادي : العقوبات التي هددت بها امريكا ستكبد العراق خسائر كبيرة #الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر مجلس القضاء الأعلى يحدد عقوبة المعتدين على المتظاهرين نائب كردي : تركيا توسع عملياتها العسكرية في اراضي اقليم كردستان الخدمات النيابية : الحكومة اعطت الشرعية لتوسع العشوائيات الموارد المائية توسع قناة الثرثار لدرء خطر الفيضان عن بغداد