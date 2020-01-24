وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على إيران





أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع قائمة العقوبات على إيران.



وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وست كيانات، من بينها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.



ف.أ