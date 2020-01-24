بلاسخارت: القوى السياسية في العراق لا تزال عاجزة عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن القوى السياسية لا تزال "عاجزة" عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت بلاسخارت خلال ندوة حوارية على هامش مشاركتها في منتدى دافوس، ان "العراق في أزمة جدية وهو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وأضافت إن "العراق سيبقى منطقة غير مستقرة ولابد للسياسيين من العمل على عدم تحويل البلاد لساحة تصفية الحسابات".

وأشارت إلى أن "الشعب العراقي يتظاهر من أجل الخلاص من التدخلات الخارجية ولا تزال القوى السياسية عاجزة عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء".