الشمري :اسباب عدم حسم ملف رئاسة الوزراء يعود الى ان القوى السياسية دفعت اسماء قريبة منها او منتمية لها



قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، احسان الشمري، ان اسباب عدم حسم ملف رئاسة الوزراء يعود الى ان القوى السياسية دفعت اسماء قريبة منها او منتمية لها، وهذا يخالف بشكل كبير طبيعة ما طرحه المتظاهرون من معايير لشخصية رئيس الوزراء القادم،.



واضاف: ان هذا الموضوع جعل القوى السياسية تتصارع فيما بينها لكي تجد شخصية مثل هذه المواصفات، وهذا يعد جزءا من عملية النفوذ الحزبي مرة اخرى الى منصب رئاسة الوزراء بعيدا عن الشارع العراقي وحتى بعيدا عن مصالحها. مبينا: انه عندما رشح اسعد العيداني كان هناك عامل جديد متمثل بالفيتو الذي اعلنه رئيس الجمهورية برهم صالح من خلال رفضه تكليف العيداني، لانه يخالف رغبات المتظاهرين، وهذا ايضا عقّد الازمة بشكل كبير داخل القوى السياسية وليس على مستوى الشارع.



واستبعد الشمري رفض بعض المرشحين تكليفهم برئاسة الوزراء، مؤكدا: هناك تكالب على تسنم هذا المنصب، حيث هناك اشخاص يرشحون انفسهم عن طريق وسائل الاعلام. لافتا الى: ان الشخصيات المستقلة الى الآن لم يتم ترشيحها بشكل رسمي، مما جعل الازمة اكثر عقدة.



وتابع: يتوجب على رئيس الجمهورية ان يمضي باتجاه تفعيل ما تم خرقه من قبل القوى السياسية للدستور، وبالتالي يمكن اعتماد المادة 76 التي جاء في نص احدى فقراتها بأن له الحق لترشيح اي شخصية لرئاسة الوزراء، او يتم توظيف المادة 81 من الدستور التي تنص على ان يحل رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء المستقيل، وهذا قد يقطع الازمة بشكل كبير لحين اجراء انتخابات مبكرة.



من جهته، رأى الخبير القانوني، علي جابر التميمي، ان مدة تصريف الأعمال لرئيس الوزراء المستقيل هي ٣٠ يوما كما قالت المادة ٦١ من الدستور في الفقرة ثامنا، لافتا الى ان الاستقالة تعني تنازلا عن المنصب وهي بمثابة إخفاق والاخفاق يعني خلوا للمنصب وإسقاطا للحق. مبينا ان الاستقالة هنا تختلف عن حالة تصريف الأعمال في حالة المرحلة الانتقالية التي يتصورها البعض.



واوضح: ان المادة ٨١ من الدستور تنص على ان يحل رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء المستقيل، وأن يُكلف مرشح جديد خلال ١٥ يوما من تاريخ توليه. مبينا: يمكن الطعن باستمرار عبد المهدي ووزرائه من قبل رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية كونه راعي الدستور.



وبشأن امكانية تحديد مدة رئيس الوزراء القادم بحكومة موقتة أو انتقالية، قال التميمي: لايمكن ان تحدد مدة رئيس الوزراء القادم خلفا للمستقيل عبد المهدي لان المادة ٧٦ بفقراتها ثالثا ورابعا وخامسا قالت في حالة إخفاق المرشح يتم تكليف مرشح جديد واخر، ولا يوجد نص يجيز تحديد مدة بقاء رئيس مجلس الوزراء الذي ينتهي عمر رئاسته بانتهاء البرلمان، اي اربع سنوات .



وبشأن ماذا بعد انتهاء مدة تصريف الأعمال، ذكر التميمي: ان مدة تصريف الأعمال محددة بـ ٣٠ يوما بلا زيادة، حيث ان المادة ٦١ في الفقرة ثامنا تنص على ان حكومة تصريف الاعمال انتهت في يوم ١٩ من الشهر الجاري، هنا يمكن العودة الى المادة (81) لتولي رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء خلال مدة 15 يوما ويكلف مرشحا جديدا، لكن عند استمرار عبد المهدي وعدم ترك المنصب يمكن للبرلمان وحتى رئيس الجمهورية الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية.



واشار الى: ان اسباب عدم حسم الملف من قبل رئيس الجمهورية يعود لصراع الاحزاب فيما بينها التي تتصارع من اجل الوصول على مصلحتها والحصول على مغانم اكثر. مؤكدا عدم وجود فراغ دستوري، وانما هناك تشبث بالمنصب من قبل رئيس الوزراء المستقيل رغم انتهاء المدد الدستورية.

ف.ا