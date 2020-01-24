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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 12:16 م

الجبهة الوطنية المدنية تدعو إلى تدويل القضية العراقية

تظاهرات

أعلنت الجبهة الوطنية المدنية "موج"، أنها بصدد تدويل القضية العراقية بمطالبة الأمم المتحدة والجامعة العراقية بالتدخل لحماية المتظاهرين.

وقال بيان عن الناطقة الرسمية للجبهة، وسام البياتي وأحلام شبيب، "يتعرض ابناء شعبنا من المنتفضين السلميين الى شتى اشكال العنف والانتهاكات من قتل وتنكيل واختطاف واغتيالات واعتقالات شملت ناشطين سلميين من جبهة موج منهم ابو حسن التميمي".

واشار البيان إلى أن هذا يتنافى مع حقوق الانسان الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية والدستور العراقي (رغم تحفظنا على بعض فقراته).

ونوه إلى أن أعداد الضحايا بلغت المئات من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين دون تحرك ملموس من الادعاء العام للمسائلة عن تلك الجرائم والانتهاكات، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية ذكر في مؤتمر دافوس ان اكثر من ٦٠٠ شخص من المتظاهرين الابرياء قتلوا على يد الخارجين عن القانون.

وأضاف قررت الجبهة الوطنية المدنية (موج) مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة ورئيس جامعة الدول العربية للتدخل، طبقا لمسؤولياتهم الاخلاقية وواجباتهم القانونية، للتدخل على اسرع وجه لحماية شعبنا من القتل والبطش وتنظيم زيارات لفروع موج في الخارج لزيارة وزارات الخارجية للدول دائمة العضوية في مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان الدولية.

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