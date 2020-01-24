محلل سياسي :حسم الكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء ما زال مثار جدل كبير





قال استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، المحلل السياسي، عصام الفيلي، ان حسم الكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء ما زال مثار جدل كبير بين كل القوى السياسية، حيث بعض القوى تحاول بالعلن ان تظهر انها مع مطالب الجماهير، لكن في الواقع انها لا تريد ان تغير من الواقع، وربما انها ذهبت ابعد من هذا في موضوعة ابقاء عبد المهدي في المنصب.



واستدرك الفيلي: ان طبيعة ضغط الشارع العراقي، وتغيير الكثير من الاساليب التقليدية التي كان يستخدمها المتظاهرون باتجاهات مختلفة، والمتمثلة بالاعتصام وقطع الطرق، واستخدام استراتيجية جديدة متمثلة بدفع النساء، لكي يكون في واجهة التظاهر، يمثل تغيرا دراماتيكيا في التظاهر.



واشار الى: ان هناك شخصيات يتم ترشيحها وترفض من المتظاهرين وحتى الاشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل المتظاهرين، تحاول بعض الاحزاب ان تستغل كل وسائلها وطاقاتها من اجل ابعادها .



واوضح: ان رئيس الجمهورية قد قرأ خارطة الطريق، ويبدو انه أجّل موضوع حسم ملف رئاسة الوزراء لحين عودته من سويسرا وربما سيكون هناك اعلان رسمي عن شخصية معينة كجزء من محاولة غلق الباب امام كل الصراعات والتكهنات، وبالتالي يحرج البرلمان من اجل ان يُفهم الشعب العراقي والمتظاهرين بأنه قد طرح المرشح وتصبح الكرة في ملعب مجلس النواب.



ف.ا