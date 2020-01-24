ارضاء لايران.. الصدر يدعو إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بغلق جميع القواعد العسكرية والشركات الأمنية الامريكية في العراق، وكذلك منع الطيران العسكري الامريكي من التحليق في الاجواء العراقية، داعيا الى إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن.



وقال الصدر في بيان تلقى "بغداد بوست" نسخة منه، ان "هدفنا هو جدولة خروج قوات الاحتلال فعليا وبشكل منظور على الأرض وسنستمر على ذلك، ولا يتحقق الخروج إلا بغلق كافة القواعد العسكرية الامريكية المتواجدة على الأراضي العراقية، وكذلك غلق مقرات الشركات الأمنية الأمريكية وإنهاء عملها في العراق".



وأضاف "وغلق الأجواء العراقية أمام الطيران الحربي والاستخباراتي للمحتل وإلغاء كافة الاتفاقات الأمنية مع المحتل لغياب التوازن الدولي فيها لأنها أقرت في ظل وجود الاحتلال"، مشددا ان على "ترامب عدم التعامل في قراراته وخطاباته مع العراق بفوقية وباستعلاء وعنجهية وإلا قابلناه بالمثل".



وتابع الصدر على "دول الجوار كافة عدم التدخل في تعاملنا مع المحتل في حال بقاءه ورفضه اخراج قواته، فإذا تم تنفيذ ما ورد أعلاه، فسيكون تعاملنا على أساس أنها دولة غير محتلة.. وإلا فهي دولة معادية للعراق إذا خالفت الشروط والمدة المحددة".



واكد انه "في حال الالتزام بذلك سنعلن توقفت مؤقتت للمقاومة الى حين خروج آخر جندي والعمل على معاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي من الطرفين".

ف.ا