مبعوث ترامب: ميليشيات موالية لإيران مسؤولة عن قصـ.ف السفارة الأميركية في بغداد





أكد اليوم مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لسوريا والتحالف الدولي جيمس جيفري، الخميس، أن الحكومة العراقية عليها تحديد آليات المرحلة المقبلة بالنسبة للوجود العسكري الأميركي، لافتاً إلى وجود لقاء في كوبهاغن الأسبوع المقببل للحديث عن مسألة بقاء القوات.



وقال جيفري في مؤتمر صحفي، إننا “لا نتدخل في ملف اختيار رئيس الحكومة، فهذا شأن العراقيين، لكن هناك حراكا شعبيا يطالب بحكومة غير خاضعة لإيران، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا.



وأضاف جيفري أن “قرار البرلمان العراقي غير ملزم لنا، لأننا اتفقنا مع الحكومة العراقية بشأن قواتنا، وهو يقضي بالبقاء حتى القضاء على تنظيم ”، موضحا “لسنا مهتمين عن التحدث عن الانسحاب من العراق، لكن في الأخير هو قرار عراقين وإن أي نقاش مع العراقيين نعتقد انه يجب أن يغطي جوانب العلاقة، فهي ليست مجررد قوات عسكررية، بل هي علاقة طويلة الامد تتعلق بتسللليح الجيش العراقي وغيره”.



وتابع مبعوث الرئيس الأمريكي: “تعرضنا لـ 11 هــ.جوماً في العراق منذ اقتحام محيط السفارة الأميركية متورطة بها المليشــيات التابعة الى ايران.



ف.ا