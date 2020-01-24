وزير المالية من دافوس : حكومة تصريف الاعمـال هي اضعف من السابـق



قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، أن حكومة تصريف الأعمال هي أضعف من السابق في ظل تصارع الأحزاب السياسية واستمرار التظاهرات .



واضاف حسين خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي ، "نحن قلقون إزاء تداعيات الصراع الأمريكي – الإيراني واحتمالية تحوله إلى حرب"، وقال "رأينا بعض نتائج هذا الصراع في العراق لكننا لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور مستقبلاً".



واوضح أن "الأوضاع كانت جيدة في العراق حتى شهر أيلول الماضي والحكومة استطاعت بناء علاقات متوازية مع الدول الأخرى" ، مبينا أن "حكومة تصريف الأعمال هي أضعف من السابق بحكم الواقع خاصة مع تصارع الأحزاب السياسية إلى جانب استمرار التظاهرات".



واشار الى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث مع ترامب في دافوس سبل التعامل مع قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية".

ف.ا