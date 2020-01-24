بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
مجهولون يحاولون دهس متظاهرين وسط الحلة نائب : البرلمان فشل بايجاد صيغة قانونية لتسلم مشروع قانون الموازنة من الحكومة ماء بغداد تنذر بانخفاض نهر الوحدة وتدعو الموارد المائية الى التعاون العاجل القبض على متهمين اثنين بارتكاب جرائم قتل في النجف ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية متظاهرو ثورة تشرين يتوافدون إلى ساحة التحرير وطريق محمد القاسم أمريكا تحظر حصول الإيرانيين على تأشيرات التجارة والاستثمار وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على إيران بلاسخارت: القوى السياسية في العراق لا تزال عاجزة عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء الشمري :اسباب عدم حسم ملف رئاسة الوزراء يعود الى ان القوى السياسية دفعت اسماء قريبة منها او منتمية لها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 11:33 ص

وزير المالية من دافوس : حكومة تصريف الاعمـال هي اضعف من السابـق

فؤاد حسين


قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، أن حكومة تصريف الأعمال هي أضعف من السابق في ظل تصارع الأحزاب السياسية واستمرار التظاهرات .

واضاف حسين خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي ،  "نحن قلقون إزاء تداعيات الصراع الأمريكي – الإيراني واحتمالية تحوله إلى حرب"، وقال "رأينا بعض نتائج هذا الصراع في العراق لكننا لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور مستقبلاً". 

واوضح أن "الأوضاع كانت جيدة في العراق حتى شهر أيلول الماضي والحكومة استطاعت بناء علاقات متوازية مع الدول الأخرى" ، مبينا أن "حكومة تصريف الأعمال هي أضعف من السابق بحكم الواقع خاصة مع تصارع الأحزاب السياسية إلى جانب استمرار التظاهرات".

 واشار الى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث مع ترامب في دافوس سبل التعامل مع قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية".

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السفارة الامريكية في بغداد

السفارة الأمريكية تحذر من عواقب وخيمة في حال التقرب منها 24 كانون الثاني 2020 12:06 م

جيمس جيفري

مبعوث ترامب: ميليشيات موالية لإيران مسؤولة عن قصـ.ف السفارة الأميركية في بغداد 24 كانون الثاني 2020 11:38 ص

494581

نقابة المحامين العراقيين تطالب بالكشف عن قتلة ابناء الشعب العراقي تمهيدا لمقاضاتهم امام المحاكم الجزائية 24 كانون الثاني 2020 11:29 ص

تظاهرات

استياء من تظاهرة المليشيات الطائفية المطالبة برحيل قوات التحالف الدولى 24 كانون الثاني 2020 11:25 ص

شرطة بغداد

القوات الأمنية تقطع تقاطع جامعة بغداد وسط العاصمة 24 كانون الثاني 2020 10:09 ص

جثة

اغتيال شاب بالقرب من ساحة الاعتصام وسط البصرة 23 كانون الثاني 2020 04:53 م

سقوط صاروخ

فوكس نيوز : واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق 23 كانون الثاني 2020 04:46 م

تظاهرات

الدفاع النيابية تكشف عن خطة أمنية مشتركة لتأمين تظاهرة الغد 23 كانون الثاني 2020 04:08 م

التعليقات