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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 كانون الثاني 2020 11:31 ص

بارزاني: المتظاهرون جيل من الشباب يتطلع لحياة أفضل ومطالبهم مشروعة

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شدد رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، أن الكرد جزء من العراق وليس باستطاعتهم النأي بالنفس عما يحصل، مؤكدا أن المتظاهرين “الذين لم يعايشوا وقت حكم صدام حسين” غير راضين عن أداء الطبقة السياسية ، مستغربا ممن يلقي كل اللوم على الخارج.

وقال البارزاني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الأيادي الخارجية في الأزمة العراقية، مؤكداً على أن المتظاهرين يسعون لحياة أفضل فقط.
وأضاف، أنه يجري الحديث عن جيل تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 23 عاماً، أي أنهم لم يعايشوا فترة صدام حسين أو أميركا، بل يسعون لحياة أفضل مقارنة ببقية الشعوب، بحسب تعبيره.
وأكد أن المتظاهرين غير راضين عن أداء الطبقة السياسية وقد أوصلوا رسالتهم عبر الاحتجاجات.
كما أعرب عن استغرابه ممن يلقي كل اللوم على الخارج، مفترضاً أنه لو كان 70% من المحتجين متأثرون بأطراف خارجية، فإن الباقي يتظاهر بدوافع تلقائية، لذا لا بد أن الشعور بالمسؤولية ومراجعة الذات، مذكرا بأن المظاهرات في الفلوجة عام 2013 خرجت للمطالبة بالخدمات البسيطة، لكن عدم تلبية المطالب نتج عنه ظهور داعش.

و شدد رئيس إقليم كردستان العراق، على أن الأكراد جزء من العراق، وليس باستطاعتهم النأي بالنفس عما يحصل، موضحاً أن كردستان تعمل على تهدئة الأوضاع وتتواصل مع بغداد بهذا الغرض.
وعن وجود القوات الأميركية في العراق، أكد بارزاني، أن القوات الأميركية موجودة بناء على طلب الحكومة العراقية للمساعدة في التصدي ل‍داعش ومهامها واضحة ومحددة.
كما أضاف أن قرار البرلمان العراقي غير صائب وصدر بغياب الأكراد والسنة، لأن العراق لا يزال بحاجة للدعم الأميركي لأن خطر داعش لا يزال قائماً، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، جدد بارزاني التأكيد على أن المشكلة في العراق تكمن في عدم وجود شيء اسمه “الولاء للعراق”، في حين يجب أن يكون العراق جامعاً لكل المكونات.
يذكر أن المحتجين خرجوا منذ أشهر في تظاهرات تندد بالوضع المعيشي كانوا أجبروا حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة.
فيما يصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، مطالبين بمحاربة الفساد والفاسدين في الحكومة وتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة.

ع د

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