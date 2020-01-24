متظاهرو ذي قار يطالبون بمحاكمة وزير الخارجية بعد لقائه بجميل الشمري

هاجم العشرات من متظاهري محافظة ذي قار، وزير الخارجية محمد علي الحكيم بعد محاضرته الأخيرة في جامعة الدفاع العسكرية.

وقال عدد من المتظاهرين، إن " وزير الخارجية يجب أن يتم احالته إلى المحاكم المختصة بتهمة الجلوس مع المجرمين المطلوبين للقضاء".

من جانبه، قال المتظاهر، علي حسين إن " وزير الخارجية محمد علي الحكيم يجب أن يقدم اعتذرا رسميا لعوائل الشهداء في محافظة ذي قار، لأنه جلس مع قاتل أولادنا بعد الانتهاء من القاء محاضرة في جامعة الدفاع العسكرية ".

وبين المتظاهر، محمد علي، أن" الوزير يجب أن تتم احالته المحاكم المختصة بتهمة الجلوس مع مطلوبين للقضاء ومحاولة التستر عليهم".

وتداول ناشطون صورة الوزير والشمري، فيما كتب المحامي محمد سليم الدراجي تغريدة حول الموضوع قائلا "السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى !! المدعي العام !! قاتل يتجول في رحاب المسؤولين (ويقصد جميل الشمري) وطفل يحب الوطن تعلق على صدره لائحة إتهام !! هل هذه هي العدالة وتطبيق القانون ؟؟".