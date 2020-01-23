احياء واسواق بعقوبة مهددة بالغرق بمياه الامطار



اعلن عبدالله الحيالي قائمقام بعقوبة مركز محافظة ديالى ، عن استنفار كبير للجهد الخدمي لانقاذ الاسواق والاحياء السكنية في المدينة من الغرق.



وقال الحيالي في تصريح صحفي :" ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت هطول امطار غزيرة في بعقوبة وضواحيها ، ما دفع الجهد الخدمي للمجاري وبقية الدوائر الساندة للاستنفار لسحب مياه الامطار ومنع غرق الاسواق والاحياء والازقة السكنية ".



واضاف :" ان الوضع لايزال تحت السيطرة والجهد الخدمي مستمر بسحب مياه الامطار من اغلب الاحياء والاسواق "، لافتا الى :" ان تأخر انجاز مشروع مجاري غرب بعقوبة زاد من صعوبة الموقف فيها ، ما يجعل عملية سحب المياه تحتاج الى جهود مضاعفة قياسا ببقية المناطق".



ف.ا

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