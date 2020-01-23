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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 05:22 م

تراجع "تاريخي" للسياحة الدينية في كربلاء .. وفنادقها خالية من الزائرين

كربلاء

كشف قائمقام مركز كربلاء حسين المنكوشي، عن تسجيل السياحة الدينية  في المحافظة تراجعا تاريخيا هو الأول من نوعه ،بسبب التظاهرات والاحداث التي تشهدها البلاد.

وقال المنكوشي في تصريح صحفي :" ان الاحداث التي تشهدها المحافظة منذ ثلاثة اشهر ادت الى تراجع واقع السياحة الدينية فيها ، لدرجة انه لا يمكننا تسجيل اية نسبة عنها" ، مؤكدا :" ان ذلك التراجع تسبب بحدوث كساد كبير في جميع الاسواق والفنادق ". 

واضاف :" ان معظم العمالة الاجنبية التي تعمل في فنادق المحافظة غادرتها، وان فنادق كربلاء اصبحت خالية من السواح والزائرين ".

ف.ا
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