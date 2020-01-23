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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 05:13 م

برهم صالح يتباحث مع امين عام الناتو حول قرار اخراج القوات الاجنبية

برهم صالح وبنس

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح ، الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبيرغ على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا .

 وتم التباحث خلال اللقاء ،  حسب بيان لرئاسة الجمهورية ،  حول القرار الاخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على اهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل.

 كما تم استعراض الاوضاع الامنية وسبل القضاء على الارهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

و جدد الامين العام  للناتو   التزام بعثة  الحلف  في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية.

ف.ا
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أخر تعديل: الخميس، 23 كانون الثاني 2020 05:15 م
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