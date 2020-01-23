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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 05:05 م

براين هوك : اسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهج سلفه

براين هوك

حذر المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، من  إن : اسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهج سلفه.

وأكد هوك، في مقابلة مع صحيفة/ الشرق الأوسط/ ان : واشنطن تحكم على النظام الإيراني بأفعاله، لا بما يقوله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأضاف ان : موت قاسم سليماني، الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع، خلق فراغا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه.

 واوضح هوك ان : واشنطن حيدت أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة، ونتيجة لذلك، ستصبح المنطقة أكثر أمنا، لأن سليماني كان الصمغ الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة.

ولفت  إلى : الدعم الواسع الذي حصل عليه العمل الدفاعي الذي قمنا به لحماية دبلوماسيين وجنود أمريكيين، وللحيلولة دون حصول هجوم واسع ووشيك كان يخطط له سليماني على دبلوماسيين وجنود أمريكيين في المنطقة.

وشدد هوك على ضرورة تحرك مجلس الأمن لتجديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، الذي ينتهي وفق الاتفاق النووي في تشرين الأول المقبل.

ف.ا
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