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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:57 م

عالية نصيف تكشف عن تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج

عالية نصيف


أكدت النائبة عالية نصيف ضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيقاف بيع المناصب في وزارة الكهرباء، مبينة انه تم تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً للوزارة لشؤون الانتاج (وكالة) ، موضحة ان هذا الملف سيحال الى هيئة النزاهة .

وقالت في بيان اليوم، أنه : بعد انتهاء مهام أحد حيتان الفساد (أ . ح. ط) وإحالته الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، أرسلت الوزارة كتاباً الى حكومة تصريف الأعمال بتعيين شخص آخر بديلاً له ليصبح وكيلاً للوزارة لشؤون الانتاج (وكالة) وهو (س. ف. ج) ، وهذا الشخص عليه مؤشرات كثيرة، من بينها التلاعب بالوقود والعمل لصالح شخصين مهمين في مجال الوقود، كما تسبب بخراب محطة جنوب بغداد سنة ٢٠١٤ بسبب الغش واستخدام مواد غير صالحة، والكارثة ان شهادته (كيمياء) اي أنه بعيد عن هذا التخصص.

وبينت نصيف : ان هذا الشخص اشترى المنصب لتحقيق منفعة مادية من خلاله، والمنصب لمن يدفع أكثر، وهو الرابح في النهاية " ، متسائلة :" كيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال الموافقة على تمرير كتب رسمية تتضمن تعيين اشخاص في الدرجات الخاصة؟ .

وشددت نصيف على: ضرورة تدخل الجهات الرقابية المعنية والتحقيق في القضية وإلغاء تعيين هذا الشخص وكيلاً لشؤون الانتاج " ، مبينة :" ان هذا الملف سيحال الى هيئة النزاهة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ف.ا
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