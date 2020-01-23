اغتيال شاب بالقرب من ساحة الاعتصام وسط البصرة



اغتال مسلحون مجهولون الليلة الماضية شابا في شارع الاندلس وسط البصرة .



وقالت مصادر ان الشاب تعرض مع زميله الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في شارع الاندلس المؤدي الى ساحة الاعتصام بالقرب من مبنى الحكومة المحلية.



ف.ا