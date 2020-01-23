اغتيال شاب بالقرب من ساحة الاعتصام وسط البصرة

اغتال مسلحون مجهولون الليلة الماضية شابا في شارع الاندلس وسط البصرة . وقالت مصادر ان الشاب تعرض مع زميله الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في شارع الاندلس المؤدي الى ساحة الاعتصام بالقرب من مبنى الحكومة المحلية. ف.ا Copy أخبار متعلقة متظاهرو كربلاء يتحدون صالح وعبد المهدي والحلبوسي: ثورتنا مستمرة وموعدنا في القضاء بالصور.. متظاهرو الناصرية يتوافدون على ساحة الحبوبي نقابة الفنانين تدين محاولة اغتيال فنان وتصف الحكومة بـ"العاجزة عن كشف القتلة" نجاة الناشط باسم الزبيدي من محاولة اغتيال وسط ميسان عاجل.. عصابات حزب الله الإرهابية تهاجم ساحة رياض الصلح وسط بيروت لفض الاعتصام الصيادي يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال وسط بغداد