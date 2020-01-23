بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:53 م

اغتيال شاب بالقرب من ساحة الاعتصام وسط البصرة

جثة

اغتال مسلحون مجهولون  الليلة الماضية شابا في شارع الاندلس وسط البصرة .

وقالت مصادر ان الشاب تعرض مع زميله الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في شارع الاندلس المؤدي الى ساحة الاعتصام بالقرب من مبنى الحكومة المحلية.

ف.ا
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أخر تعديل: الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:54 م
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