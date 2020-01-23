فوكس نيوز : واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق



كشفت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عن أن واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق لمواجهة أي هجوم صاروخي إيراني جديد، بعد الضربة التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق أوائل الشهر الحالي.



ونقلت الشبكة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن الخطوة تأتي بعد أن تسببت الصواريخ الإيرانية بدمار كبير في القاعدة وإصابة 11 جنديًا بارتجاجات في الدماغ نتيجة عدم وجود أنظمة حماية جوية أمريكية في العراق.



كما نقلت الشبكة عن مسؤول / لم تذكر اسمه/ : لا أعتقد بأن إيران ستهاجم القاعدة مرة أخرى الآن، لكن من المرجح أننا سمنضي قدمًا في نشر نظام دفاع جوي كإجراء وقاية لحماية جنودنا.



ولفت التقرير إلى أن أكثر من 1000 جندي يتواجدون في قاعدة عين الأسد غرب العراق، بالإضافة إلى حوالي 4 آلاف جندي في قواعد أخرى ضمن قوات التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش.



ولم تحدد الشبكة طبيعة نظام الدفاع الجوي الذي ستنشره القوات الأمريكية، لكنها أشارت إلى وجود شبكات صواريخ باتريوت أمريكية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل حماية قواتها ودول الخليج ضد أي هجوم جوي.



ف.ا