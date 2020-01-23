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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:08 م

الدفاع النيابية تكشف عن خطة أمنية مشتركة لتأمين تظاهرة الغد

تظاهرات

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن تحالف سائرون بدر الزيادي، عن خطة امنية مشتركة تم الاعداد لها بين عدة جهات لتأمين التظاهرة المليونية المؤمل انطلاقها صباح غد الجمعة ضد التواجد الاجنبي في العراق.

وقال الزيادي في حديث لـه ، ان “تظاهرات صباح يوم غد المليونية والتي سيحضر فيها ابناء الشعب العراقي من جميع المحافظات والتي دعى لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي حدث تأريخي ومهم وهنالك جهودة كبيرة يتم بذلها بغية انجاح التظاهرة والمضي بها بالشكل الامثل”، مبينا ان “هنالك خطة امنية مشتركة واجتماع مع قياة عمليات بغداد لمناقشة جميع اجراءات تامين التظاهرة”.


واضاف الزيادي، ان “اعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن تحالف سائرون كانوا قبل قليل في قيادة عمليات بغداد، و تم خلال اللقاء مناقشة جميع جوانب خطة تامين التظاهرة وحماية المتظاهرين وسلامتهم”، لافتا الى ان “هنالك تعليمات واضحة وسيكون هنالك جهد مشترك بين القوات الامنية والاستخبارية وابناء الحشد الشعبي والقبعات الزرق اضافة الى اجهزة امنية سرية ستقوم بواجباتها لحماية التظاهرة في مجهود تم تنسيقه على اعلى المستويات”.


ومن المقرر ان تنطلق صباح يوم غد الجمعة، تظاهرة مليونية دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمطالبة باخراج القوات الاجنبية من العراق.

ع د

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