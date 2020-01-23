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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:05 م

التخطيط تدعو الوزارات والمحافظات لتقديم قائمة بالمشاريع لتنفيذها ضمن الاتفاق الصيني

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دعا وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، جميع الوزارات والمحافظات لتقديم قائمة بالمشاريع لتنفيذها ضمن الاتفاق الصيني.

وقالت وزارة التخطيط في بيان  لها ، إنه “دعا وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم جميع الوزارات والمحافظات إلى تقديم قائمة بالمشاريع ذات الاولوية الاستراتيجية بعد مواءمتها مع اهداف خطة التنمية الوطنية؛ لتنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصين”.

وأكد الوزير حسب البيان على “أهمية تقديم المشاريع المقترحة بالسرعة الممكنة بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية والفجوات التنموية والميزة المكانية، وفقاً للأنشطة المدرجة في كتاب مكتب رئيس المجلس الوزراء في 08-01-2020، وكتاب وزارة التخطيط المرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء في 31-12-2019 والمتضمن قائمة بالمشاريع الرئيسية المقترح تنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني”.

فيما اشار الوزير في البيان إلى “أهمية بيان تفاصيل كل مشروع واكتمال متطلبات الادراج من عدمه، والموقف من الخطة، إن كان مدرجا او غير مدرج، والالتزامات التي تفضلها جهة التعاقد ان كانت مع متعاقد او غير متعاقد، مشدداً على اهمية اختيار المشاريع وفقاً لأولوية وحاجة المواطنين”.

ع د

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