بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
احياء واسواق بعقوبة مهددة بالغرق بمياه الامطار تراجع "تاريخي" للسياحة الدينية في كربلاء .. وفنادقها خالية من الزائرين برهم صالح يتباحث مع امين عام الناتو حول قرار اخراج القوات الاجنبية نائب : العراق ذاهب للمجهول .. واصرار البعض ينذر بكارثة براين هوك : اسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهج سلفه ترامب ينوي توسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة عالية نصيف تكشف عن تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج اغتيال شاب بالقرب من ساحة الاعتصام وسط البصرة الكربولي يستبعد انسحاب القوات الامريكية من العراق فوكس نيوز : واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:02 م

التميمي : لا يمكن اعتقال المتظاهرين إلا بأمر صادر من قاض أو محكمة متخصصة

494581

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، قانونية إلقاء القبض على المتظاهرين دون اوامر قضائية.

وقال التميمي ، إنه “لا يجوز إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم الا بامر صادر من قاض أو محكمة متخصصة وفق المادة ٩٢ من قانون الأصول الجزائية وما بعدها…أما في حالة إلقاء القبض على الأشخاص دون امر من سلطة قضائية فإن قانون العقوبات يعاقب بالسجن ١٠ سنوات وهي جناية على ذلك فق المادة ٣٢٢ منه …كما ان الدستور منع ذلك في المادة ١٩ منه فمنع إلقاء القبض دون امر ومنع الحجز ..كذلك منع ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي”.

وأضاف في تصريح له  “هذا النوع من الاعتقال يسمى الاعتقال الإداري وهو الذي لا يصدر من القضاء وهو محرم في المواثيق الدولية وكل دساتير العالم”.

وتابع “لا يمكن منع الناس في التظاهر بمنطقة دون أخرى لشمولية التظاهرات وتوسعها والجهات الأمنية ملزمة بتوفير الحماية في كل أماكن التظاهرات ..وهذا لا يبرر الاعتقال وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب..  لأنها تهمة خطرة لا يمكن ان تكون سبب لتصفية المتظاهرين”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم صالح وبنس

برهم صالح يتباحث مع امين عام الناتو حول قرار اخراج القوات الاجنبية 23 كانون الثاني 2020 05:13 م

الفتح-1

نائب : العراق ذاهب للمجهول .. واصرار البعض ينذر بكارثة 23 كانون الثاني 2020 05:09 م

براين هوك

براين هوك : اسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهج سلفه 23 كانون الثاني 2020 05:05 م

ترامب

ترامب ينوي توسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة 23 كانون الثاني 2020 05:02 م

عالية نصيف

عالية نصيف تكشف عن تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج 23 كانون الثاني 2020 04:57 م

محمد الكربولي

الكربولي يستبعد انسحاب القوات الامريكية من العراق 23 كانون الثاني 2020 04:49 م

عاجل 1

عاجل ..المتظاهرون يصلون لتقاطع كراج النهضة ويقطعون الطرق بإتجاهه من جميع الجهات . 23 كانون الثاني 2020 03:24 م

وزارة الخارجية العراقية

الخارجيّة تعبر عن رفضها وادانتها لقصف السفارة الامريكية وتؤكد حرصها على حرمة البعثات الدبلوماسية 23 كانون الثاني 2020 12:22 م

التعليقات