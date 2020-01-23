عاجل ..المتظاهرون يصلون لتقاطع كراج النهضة ويقطعون الطرق بإتجاهه من جميع الجهات . ع د Copy أخبار متعلقة متظاهرون يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والبصرة لليوم الثالث على التوالي.. المتظاهرون يغلقون عددا من الطرق الرئيسية في بغداد و المحافظات محتجون غاضبون يقطعون جميع الطرق في المثنى عاجل.. متظاهرون بالنجف يغلقون أغلب الطرق بحرق الإطارات أسبوع الغضب في لبنان.. متظاهرون يمهلون حسان دياب 48 ساعة: إما حكومة تكنوقراط أو الاعتذار عاجل.. للمرة الثانية.. المتظاهرون يصلون إلى بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد بأعداد حاشدة