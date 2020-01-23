بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
احياء واسواق بعقوبة مهددة بالغرق بمياه الامطار تراجع "تاريخي" للسياحة الدينية في كربلاء .. وفنادقها خالية من الزائرين برهم صالح يتباحث مع امين عام الناتو حول قرار اخراج القوات الاجنبية نائب : العراق ذاهب للمجهول .. واصرار البعض ينذر بكارثة براين هوك : اسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهج سلفه ترامب ينوي توسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة عالية نصيف تكشف عن تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكيلاً لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج اغتيال شاب بالقرب من ساحة الاعتصام وسط البصرة الكربولي يستبعد انسحاب القوات الامريكية من العراق فوكس نيوز : واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 01:42 م

تقرير .. تهديد ميليشيات ”حزب الله“ الإيراني لصالح تؤكد أن قوة الفصائل باتت أعلى من الدولة

494581

أثارت واقعة تهديد ميليشيات مسلحة للرئيس العراقي برهم صالح، بشأن لقائه الرئيس الأمريكي، الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وأعاد طرح التخوفات إزاء قبضة هذه الميليشيات على المشهد في البلاد.
وهددت كتائب حزب الله العراقية، الموالية لإيران، الرئيس برهم بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي، على وقع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
لكن الرئيس العراقي تجاهل ذلك، والتقى أمس دونالد ترامب، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي.
غير أن الواقعة أغضبت النشطاء العراقيين، وسط مطالبات بإنهاء تسلط الميليشيات المسلحة على القرار الرسمي للدولة.
الخبير الأمني مؤيد الجحيشي، يرى أن ”تهديد الفصائل المسلحة لرئيس الجمهورية يؤكد سطوة تلك الميليشيات على الدولة، بتواطؤ حكومي، إذ من غير المعقول أن توجه تلك الفصائل تهديداتها إلى رئيس الجمهورية، على مرأى العالم كله، وهو ما يمثل استخفافا بالشعب“.
بل يرجح الجحيشي، في تصريح  له أن يكون الرئيس صالح ”في خطر لدى عودته إلى بغداد“، قائلا: ”هذه الفصائل التابعة لإيران، من السهل عليها فعل شيء حيال ذلك، خاصة في ظل التحشيد الحاصل ضد الولايات المتحدة، واعتبار التواصل معها جريمة“.
وأشار إلى أن ”قوة الفصائل باتت أعلى من الدولة، إذ تمتلك المواقع العسكرية، والأسلحة الخفيفة، وحتى الصواريخ، بتواطؤ الأجهزة الحكومية“.
وربط مراقبون بين تلك التهديدات وبين رفض الرئيس تكليف ثلاثة مرشحين تقدم بهم تحالف البناء، الذي يضم جميع النواب المؤيدين لإيران في البرلمان العراقي.
في إطار تعليقه على الواقعة يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أنه ”كان يمكنهم الانتقاد وليس التهديد، ولديهم ممثلوهم في البرلمان، أما تهديد رئيس الجمهورية من قبل فصائل هي جزء من مؤسسة رسمية فهذا أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال“.
ونشر محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منشورا مقتضبا قال فيه ”فخامة رئيس الجمهورية، حامي السيادة وحامي الثوار“، وأرفق صورة لرئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره ناشطون تأييدا من الصدر لخطوات صالح، وعدم ممانعته من لقاء ترامب، باعتبار ذلك ينضوي ضمن الأطر السياسية والدبلوماسية.
الرئيس العراقي: 600 متظاهر قتلوا بسبب ”خارجين عن القانون“
بدوره، يرى الخبير الأمني هشام الهاشمي، أن ”التهديدات تعد انقلابا على الشرعية الدستورية لرئاسة الجمهورية، وتجاوزات على رئاسة الجمهورية غير موجودة بكل دول العالم“، معتبرا أن ”قيادات الجماعات التي أطلقت التهديدات كانت تتمنى مصافحة ترامب في مؤتمر دافوس الاقتصادي“.
وأضاف أن ”صالح يدرك جيدا مخاطر إخراج القوات الأمريكية من العراق، إضافة إلى إمكانية تنفيذ الفصائل تهديداتها ضده، إذ إن السلاح المنفلت يتحكم بالقانون في البلاد“، وفق قوله.
وتعد كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي والتي كان يرأسها أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل في غارة أمريكية.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
jpeg_895232

منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! 22 كانون الثاني 2020 04:32 م

العلاقات السعودية السورية

هل تفتح السعودية وسوريا صفحة جديدة من العلاقات؟ .. مراقبون يجيبون 22 كانون الثاني 2020 04:23 م

تظاهرات العراق

متظاهرو العراق يتحدون الطقس.. والاحتجاجات في تصاعد 22 كانون الثاني 2020 03:04 م

2

العراق يزداد اشتعالاً.. ومتظاهرون: متواصلون حتى تحقيق المطالب ونرفض نفوذ الملالي 22 كانون الثاني 2020 02:48 م

11

شجار تليفزيوني بين نبيل جاسم و"بوق السلطة" عبد الكريم خلف.. ونشطاء لخلف: تأدب يا بوق القتلة 22 كانون الثاني 2020 12:27 م

تظاهرات العراق

محتجو العراق: تظاهراتنا سلمية ونطالب برئيس وزراء مستقل غير تابع لنظام الملالي الإيراني 22 كانون الثاني 2020 11:53 ص

22

انفجار العنف في العراق وعشرات الشهداء والجرحى.. ونشطاء يطالبون بتدخل دولي لحماية المحتجين 22 كانون الثاني 2020 10:27 ص

jpeg_895232

طلاب العراق يتحدون عقوبات وزارة التعليم ويقررون الاستمرار في المظاهرات 21 كانون الثاني 2020 03:09 م

التعليقات