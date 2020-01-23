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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 01:15 م

تقرير: واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق لمواجهة أي هجوم صاروخي إيراني

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كشفت شبكة ”فوكس نيوز“ الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن تعتزم نشر نظام دفاع جوي في العراق لمواجهة أي هجوم صاروخي إيراني جديد، بعد الضربة التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق أوائل الشهر الجاري.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن الخطوة تأتي بعد أن تسببت الصواريخ الإيرانية بدمار كبير في القاعدة وإصابة 11 جنديا بارتجاجات في الدماغ نتيجة عدم وجود أنظمة حماية جوية أمريكية في العراق.
وقال مسؤول لم تفصح الشبكة عن اسمه: ”لا أعتقد أن إيران ستهاجم القاعدة مرة أخرى الآن، لكن من المرجح أننا سمنضي قدما في نشر نظام دفاع جوي كإجراء وقاية لحماية جنودنا“.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 1000 جندي يتواجدون في قاعدة عين الأسد غرب العراق، بالإضافة إلى حوالي 4 آلاف جندي في قواعد أخرى ضمن قوات التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش.
وأفادت تقارير أمريكية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب سحبت بعض قواتها من العراق بعد طلب الحكومة إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني.
ولم تحدد فوكس نيوز طبيعة نظام الدفاع الجوي الذي ستنشره القوات الأمريكية، لكنها أشارت إلى وجود شبكات صواريخ باتريوت أمريكية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل حماية قواتها ودول الخليج ضد أي هجوم جوي.
ع د


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