الخارجيّة تعبر عن رفضها وادانتها لقصف السفارة الامريكية وتؤكد حرصها على حرمة البعثات الدبلوماسية



عبرت وزارة الخارجيّة عن رفضها، وادانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من قصف بصواريخ مجهولة سقطت عند مُقترباتها.



وجدّدت الخارجية في بيان، حرصها على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر.



وأكّدت" أنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمنها".



وأشارت الخارجية الى انها ، بقدر تعلّق الأمر بها ، فانها تتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق لمعرفة المُتسبِّبن بهذا الاعتداء".



وشددت على :" ان مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة.

ف.ا