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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 11:57 ص

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب ايران

زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران في الساعة 22:53:15 مساء امس الاربعاء بالتوقيت المحلي (19:23:15 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).
واضاف، ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:09 والطول الشرقي 56:87 درجة وفي عمق 21 كم من سطح الارض.
ووقع الزلزال على بعد 26 كم من مدينة سركز (هرمزكان) و 35 كم من مدينة فارياب (كرمان) و 52 كم من مدينة زيارت علي (هرمزكان). 

ع د

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