الصدر يحشد للمليونية: دقت ساعة الاستقلال والسيادة .. ونشطاء : لماذا لا تترك قم لتقود المظاهرات بنفسك؟

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى نصرة الوطن وعدم نقض العهد وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة غدا، مؤكدا انه دقت ساعة الإستقلال والسيادة.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر “وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى محل ضامر يأتين من گل فج عميق نعم قد رفع آذان الوطن: موطني موطني .. الكمال والفناء في رباك في رباك الصلاح للنظام .. والجلاء للغزاة للغزاة .. كي أراك كي أراك .. سيدة وعالية.. كي أراك كي أراك .. صالحة وآمنة.. موطني موطني”.

وأضاف الصدر، “فيا رجال الوطن .. ويا نساء الوطن .. ويا براعم الوطن .. حان وقت الوطن ودقت ساعة الإستقلال والسيادة فهل أنتم عاشقون للوطن؟! نعم يا عشاق الوطن هبوا لنصرة المعشوق فهو يستصرخكم ولا تنقضوا العهد إن العهد كان مسؤولا”.

وتابع، “ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه ولا غزاة فهمم العشاق تزيل الطغاة”.

فيما طالب النشطاء الصدر بالتخلي عن إيران التى يقيم فيها بشكل شبه دائم والعودة للعراق لقيادة التظاهرات بنفسه حتى يثبت صدق ما يقول وينادي به .

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