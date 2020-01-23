تلاميذ الإبتدائية في هذه المحافظات يؤدون امتحانات نصف العام

أعلنت مديريات التربية في محافظات الانبار ، وصلاح الدين ، ونينوى ، وديالى ، فضلاً عن ممثليات وزارة التربية الاتحادية في اربيل ودهوك، الخميس، عن توجه تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم الخميس الموافق الـ23 من شهر كانون الثاني/يناير الحالي لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول .

وقالت وزارة التربية في بيان لها إن “تربية محافظة نينوى بينت ان اليوم الأول شهد دخول 617534 تلميذ وتلميذة لخوض امتحان نصف السنة للمرحلة الابتدائية ، فيما كشفت المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى عن مشاركة ما يُقارب 300 الف تلميذ من كلا الجنسين في الامتحان ذاته”.

وأضاف البيان “كما ادى امتحان نصف السنة في تربية الانبار نحو 393 ألف تلميذ وتلميذة ، اما تربية محافظة كركوك فقد كان هناك 262746 تلميذ تلميذة شاركوا اليوم في امتحان نهاية الكورس الاول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي ، فيما شهدت تربية محافظة صلاح الدين توجه 157375 تلميذ وتلميذة لإداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية بعد استكمال كافة المستلزمات الضرورية لهم لاداء الامتحان”.

واكدت ممثليات وزارة التربية الاتحادية في محافظتي اربيل ودهوك، بحسب البيان، “توجه 76 الف تلميذ وتلميذة لأداء الامتحان”.

ع د