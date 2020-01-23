البيت الابيض يؤكد ببيان اتفاق ترامب وصالح على استمرار التواجد العسكري الامريكي في العراق



اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح اتفقا على الحفاظ على التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الصحافة الأمريكية عن البيت الأبيض قوله في بيان ان: الرئيس دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح اتفقا في اجتماع عقد اليوم الأربعاء على ضرورة استمرار دور الجيش الأمريكي في البلاد.



وقال البيت الأبيض : اتفق الزعيمان على أهمية استمرار الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك الحرب ضد داعش". وتأكيد الرئيس ترامب التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار.

ف.ا