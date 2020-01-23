متظاهرون بالديوانية يستمرون بقطع الطريق الدولي بين الديوانية وبغداد لليوم الرابع

واصل متظاهرون بالديوانية بقطع الطريق الدولي الرابط بين محافظة الديوانية والعاصمة بغداد. وواصل المتظاهرون ايضا قطع الطريق الذي يربط بغداد أيضاً بالمحافظات الجنوبية لليوم الرابع على التوالي. ف.ا Copy أخبار متعلقة متظاهرون يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والبصرة متظاهرون يقطعون الطريق السريع بين الكوت وبغداد محتجون يقطعون الطريق المؤدي الى حقل "الرميلة" النفطي بالبصرة لليوم الخامس على التوالي ..متظاهرون يقطعون الطرق المؤدية الى حقلي مجنون وغربي القرنة /1 شمالي البصرة عاجل| متظاهرون غاضبون يغلقون الطريق المؤدي الى مطار كربلاء محتجون يقطعون الطريق الرابط بين السليمانية وكركوك