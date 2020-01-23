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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 11:29 ص

متظاهرون بالديوانية يستمرون بقطع الطريق الدولي بين الديوانية وبغداد لليوم الرابع

الديوانية


واصل متظاهرون بالديوانية   بقطع الطريق الدولي الرابط بين محافظة الديوانية والعاصمة بغداد.

وواصل  المتظاهرون  ايضا  قطع الطريق الذي يربط بغداد أيضاً بالمحافظات الجنوبية لليوم الرابع على التوالي.

ف.ا
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