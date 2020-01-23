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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 11:28 ص

نائب عن سائرون: المرحلة تتطلب شخصية غير جدلية لإنقاذ البلد

سائرون

شدد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، الخميس، على ضرورة اختيار شخصية غير جدلية يتوافق عليها الجميع لمنصب رئيس الوزراء، لافتا الى ان البلد بحاجة الى شخص متمكن لإنقاذ البلد مما لايحمد عقباه وفقا للظروف الراهنة.
وقال خزعل في تصريح  له ، ان “تزايد الضغط الشعبي تزايد مع قرب تسمية رئيس الوزراء، حيث ظهرت أساليب جديدة في التظاهرات، حيث ان التصعيد الحاصل جاء من اجل اختيار شخصية مهنية وغير جدلية ومستقلة تتناسب مع المرحلة”.
وأضاف ان “الشخصيات التي تطرح كمرشحة لرئاسة الوزراء ستلقى رد فعل من الشارع، حيث هناك الكثير من الشخصيات التي اسقطت ورفضت واستبعدها رئيس الجمهورية”.
وشدد على ضرورة “المجيء بشخصية توافقية غير جدلية خاصة بعد الارباك السياسي الحاصل، حيث تتطلب المرحلة اختيار شخصية متمكنة لادارة البلد، لان بقاء الوضع على ماهو عليه سيقودنا الى مالايحمد عقباه”. 

ع د

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