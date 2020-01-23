متظاهرون يغلقون بوابة مبنى تربية البصرة

اغلق متظاهرون صباح اليوم بوابة مبنى تربية البصرة. وقال شهود عيان ان المتظاهرين اغلقوا البوابة الرئيسة لمبنى مديرية تربية البصرة مشيرين الى ان "القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في تقاطعي التجاري والعسكري. ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل.. متظاهرون يغلقون شارع المطار في النجف عاجل.. متظاهرون بالنجف يغلقون أغلب الطرق بحرق الإطارات عاجل.. متظاهرون يغلقون مبنى تربية البصرة وسط المحافظة عاجل| متظاهرون غاضبون يغلقون الطريق المؤدي الى مطار كربلاء عاجل.. متظاهرون يغلقون شارع الرشيد وسط بغداد عاجل.. متظاهرون في لبنان يغلقون مزيدا من الطرق في بيروت وبعلبك وجبل لبنان وصيدا