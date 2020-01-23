خبير: ضرائب شركات الاتصالات تصل إلى 400 مليون دولار سنويا

بين الخبير الاقتصادي قصي صفوان، اليوم الخميس، ان قيمة الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات والبالغ نسبتها 15% تصل الى 400 مليون دولار سنويا، لافتا الى ان الغاء هذه الضريبة يعد هدرا بالمال العام.

وقال صفوان في تصريح له ان “عملية تحقق الايراد في شركات الاتصالات تتم بعد اجراء المكالمات وارسال الرسائل، فعميلة بيع كارت الشحن لاتعني تحقق الايراد لشركات الاتصال”.

وأضاف انه “لاسترداد حق المواطن في الضرائب المدفوعة من قبل المستهلك لشركات الاتصالات، فيجب على تلك الشركات تقديم خدمة للمستهلكين عبر خفض أسعار المكالمات او توفير عروض مميزة كتعويض، خاصة ان المستهلك هو من يدفع الضريبة المفروضة على شركات الاتصالات”.

وبين ان “الجهات الرقابية يجب ان تمارس دورها بشأن تحميل المواطن ضرائب شركات الاتصالات”.

وأوضح ان “ضريبة كارت الشحن تبلغ 15% وحجم الإيرادات المتحققة من هذه الضرائب تصل الى 400 مليون دولار في السنة، وبالتالي فأن تخفيض هذه الضرائب او الغائها يعد هدر بالمال العام”.

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