درجال بعد تنازله عن جميع القضايا : مشكلة اتحاد الكرة لم تكن سهلة

اعلن النجم الدولي السابق عدنان درجال، تنازله بشكل نهائي عن جميع القضايا التي توجه بها للمحاكم ضد رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه، بعدما ارسل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد استقالاتهم الى الاتحاد الدولي "فيفا" .



وقال درجال في تصريح صحفي :" تم التنازل عن جميع القضايا في المحاكم العراقية، بعدما التزم مجلس ادارة الاتحاد بالاتفاق الذي تم في اربيل.. وبالتالي من جهتي، التزمت باسقاط الشكاوى في المحاكم العراقية ".



وتابع: ان المحكومين صباح رضا وستار زوير، تكفل بوضعهما اياد بنيان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، من اجل الحصول على عفو رئاسي واخراجهما من السجن ".



واضاف :" ان مشكلة اتحاد الكرة لم تكن سهلة، بل معقدة جدا، لكن ‏التعاون واهتمام الجميع اسهم في حل الازمة "، مبينا :" ان المرحلة المقبلة ستكون مهمة على طريق اصلاح كرة القدم العراقية، وعلى الجميع ان يبذل جهده من اجل بداية عهد جديد خال من التعقيدات، وللاعلام دور بارز في نجاح العمل ".



وينتظر الاتحاد العراقي لكرة القدم رد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بشأن الاستقالة الجماعية التي تقدم بها قبل يومين.

ف.ا