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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 11:19 ص

لجنة التعديلات الدستورية: أنجزنا 50% من الدستور .. وهذه المواد التي تم الاتفاق عليها

البرلمان
أعلنت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الخميس، عن انجاز 50% من أعمالها، كاشفة عن المواد التي تم الاتفاق على تغييرها.
وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد في تصريح له ، إن “اللجنة سبق لها ان اخــذت اراء المواطنين والنخب والخبراء القانونيين لمناقشة التعديلات الدستورية التي يمكن الاتفاق عليها، اضافة الى المواد الاخرى المختلف عليها”.
وأضاف أن “اللجنة افرزت تلك المواد لمناقشتها بصورة عامة وصولا الى حلول مرضية لجميع الاطراف”، مبيناً أنها “انجزت اكثر من 50 بالمئة من عملها في الوقت المحدد لها باربعة اشهر”.
وتابع محمد، أن “ابـرز المـواد المتفق عليها هي تقليل عدد اعضاء مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة وتغيير النظام السياسي والمادة الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء”، مؤكداً “وجود شبه اتفاق تام على تغيير تلك المواد، في حين مـازالـت اللجنة مستمرة بنقاشاتها العميقة بشأن المواد المختلف عليها”.
وأكــد نـائـب رئـيـس الـلـجـنـة، “امـكـانـيـة اسـتـمـرار الاجـتـمـاعـات خـلال عطلة الفصل التشريعي حتى لو كانت بصورة غير رسمية”، كاشفا عن “وجـود جدية تامة لدى جميع اعضاء اللجنة في اجـراء تعديلات على الدستور وفق المادة 142”.
ولفت إلى، أن “غالبية المواد التي ستعدل ستسير بالعملية السياسية نحو الافضل”، مستدركاً أن “هناك الكثير من المشكلات في العراق والتي لا تتعلق بـالمـواد الدستورية بل في تطبيقها، لذا يمكن ان تؤدي بعض التعديلات الى حلول لمشكلات سياسية معينة”.
ع د



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