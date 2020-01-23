مدرب منتخب الشباب : لهذا السبب قررنا المشاركة في كأس العرب



وصف المدير الفني لمنتخب الشباب بكرة القدم قحطان جثير، المشاركة العراقية في بطولة كأس العرب ، بانها :" من اهم مراحل الاعداد للاعبين في الفترة الحالية ".



وقال جثير في تصريح صحفي :" ان الهدف الاساس من المشاركة في البطولة هو الاحتكاك بالمنتخبات ، وبالتالي رفع المستوى الادائي للاعبين"، مبيناً :" ان ظروف الاحتجاجات الشعبية في البلد وقفت حائلاً دون اجراء التدريبات بشكل متواصل".



واضاف :" ان الجهاز الفني للمنتخب طالب بمعسكرات خارجية ومباريات ودية للوصول الى الجاهزية التي تؤهل اللاعبين للمنافسة، الا ان اتحاد الكرة لم يتمكن من توفير اي معسكر خارجي او داخلي، الامر الذي اجبر الوفد على الدخول بشكل مباشر في اجواء البطولة".



واوضح :" ان الجهاز الفني لايمتلك معلومات كافية عن المنتخبات التي سيواجهها ، باستثناء المنتخب الكويتي الذي واجهناه في التصفيات الآسيوية ".



ف.ا