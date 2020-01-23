مقترح برلماني لالغاء قانون العيادات الطبية الشعبية

تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشة مقترح تعديل او الغاء قانون العيادات الشعبية والاعتماد على قانون الضمان الصحي، مع تحويل واردات العيادات الشعبية لدعم البنى التحتية للمستشفيات.



وذكــرت عـضـو الـلـجـنـة اكـتـفـاء الـحـسـنـاوي، انها قدمت مقترحا ، عبر لجنتها، لتعديل قـانـون الـعـيـادات الشعبية او الغائه والاعــتــمــاد عـلـى قــانــون الـضـمـان الـصـحـي كـبـديـل مـبـوب بـشـكـل قــانــونــي"، مـبـيـنـة :" ان الاعتماد على العيادات الشعبية التي تحول المريض الى القسم الخاص ، يشكل عبئا على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة".



واضافت، انه "يـجـب ان نـضـع دراســـة خـاصـة لواردات قـــســـم الـــجـــنـــاح الـــخـــاص فـي المـسـتـشـفـيـات، بـحـيـث تـــوزع وارداتـــــه بـين المستشفيات او لدعم البنى التحتية"، متسائلة عن الجدوى من وجود تلك العيادات الخالية مــن الاجــهــزة الـطـبـيـة وعــلاجــات الامـــراض المزمنة .

ف.ا