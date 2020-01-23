عاجل .. العبيدي: تظاهرات التيار الصدري غدا ستكون في الجادرية وليس ساحة التحرير

قال المتحدث باسم الصدر إن تظاهرات غدا الجمعة لن تكون في ساحة التحرير وموقعها سيكون تقاطع جامعة بغداد في الجادرية , Copy أخبار متعلقة المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد ينددون بتدخل سليماني لفرض السهيل.. آلاف العراقيين في ساحات التظاهر لتسمية مرشح مستقل للحكومة عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة الصدر :استقالة رئيس الحكومة هي اول ثمار الثورة وليس آخرها تظاهرات مرتقبة اليوم في العراق.. والمتظاهرون يتوافدون إلى ساحات التظاهر عاجل.. قاسم سليماني يبلغ قادة المليشيات وخلية الأزمة أن الليلة هي الأخيرة للمتظاهرين في ساحة التحرير