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الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 كانون الثاني 2020 11:09 ص

توقيع عقد مع الامم المتحدة لدعم تنفيذ التعداد السكاني في العراق

وزارة التخطيط

وقع  العراق  عقداً مع الامم المتحدة لدعم تنفيذ التعداد العام للسكان اواخر العام الجاري.

وذكرت وزارة التخطيط  في بيان  صحفي :" ان  العراق وقع مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN- HABITAT) عقد تعاون مشترك لدعم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه في الثلث الاخير من العام الجاري 2020 ".

واضافت الوزارة :" ان العقد وقعه عن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد كاظم، فيما وقعه عن المنظمة الدولية عرفان علي المدير الاقليمي للبرنامج ".

واوضح  وزير التخطيط نوري الدليمي:" ان برنامج الامم المتحدة للمستوطنات  سيزود الجهاز المركزي للاحصاء ، بموجب العقد ،  بصور فضائية عالية الدقة لجميع مناطق العمل الخاصة بالتعداد العام للسكان والمنشآت للمناطق الحضرية والريفية، وتصميم منصة جغرافية رقمية للتعداد والاطلس الاحصائي الجغرافي الرقمي والورقي للتعداد ".

 

ف.ا

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