دول اقليمية تقترح عقد مؤتمر كبير بين الكتل السياسية وممثلي المتظاهرين



اعلن مصدر مطلع ان دولا اقليمية، اقترحت عقد مؤتمر كبير ، يجمع الكتل السياسية وممثلي التظاهرات في العراق.



وقال المصدر :" ان دولاً اقليمية عرضت عقد مؤتمر ، شبيه بمؤتمر مكة ، يجمع الكتل السياسية وممثلين عن المتظاهرين من المحافظات التي شهدت تظاهرات شعبية منذ الاول من تشرين الاول الماضي".



واضاف :" ان اختيار ممثلي التظاهرات سيكون باتفاق المتظاهرين على ممثلين عنهم"، مشيرا الى :" ان هذا المؤتمر قد يكون نهاية لازمة التظاهرات التي يعيشها العراق".



واوضح :" ان المقترح مازال في طور المناقشة من قبل الكتل السياسية ليتم طرحه على المتظاهرين".



ف.ا