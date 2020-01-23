القانونية النيابية : جلسات البرلمان مستمرة حتى الثالث من الشهر المقبل

اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان جلسات مجلس النواب، مستمرة الانعقاد لغاية الثالث من شهر شباط / فبراير المقبل.



وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان جلسات مجلس النواب مستمرة لغاية الثالث من الشهر المقبل ، وهو نهاية الفصل التشريعي الحالي".



واضاف العقابي :" ان اللجنة القانونية تعمل على وضع جدول بالاقضية والنواحي خاص بتوزيع عدد المقاعد حسب الكثافة السكانية ، ومن المحتمل ان يتم اعداد الجدول وتقديمه الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال هذا الفصل".



واوضح :" ان العمل على اعداد الجدول وانجازه يتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط للكشف عن عدد الاقضية والكثافة السكانية فيها لتوزيع المقاعد حسب قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً".

ف.ا