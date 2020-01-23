الاتحاد الوطني : تهديد رئيس الجمهورية .. تهديد للعراق

رد الاتحاد الوطني الكردستاني، على تهديد رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن لقائه بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، مؤكدا عدم السكوت عن التهديد ابداً.



وقال عضو المجلس القيادي العام في الاتحاد الوطني، نصرالله سورجي، في تصريح صحفي :" ان تهديد رئيس الجمهورية برهم صالح، من قبل احدى قيادات الفصائل المسلحة في حال لقائه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في قمة دافوس ، يحرج النظام الديمقراطي في العراق ولايمكن السكوت عنه ابداً".



ووصف سورجي تدخل بعض فصائل الحشد الشعبي في عمل الحكومة ، وتحديداً لقاءات رئيس الجمهورية، بـ"الكارثة"، مشيراً الى :" ان مثل هكذا تدخلات في عمل الحكومة ورئيس الجمهورية تربك ادارة الدولة ".



وتساءل بالقول: "كيف يمكن لفصيل مسلح ان يهدد رئيس الجمهورية ونحن في عصر وزمن الديمقراطية"، موضحاً ان "صالح منتخب من داخل مجلس النواب ، وتهديده بهذه الطريقة يعني تهديد العراق، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً وندينه اشد الادانة ".



واكد سورجي ان حزبه يرفض الاملاءات على رئيس الجمهورية في ما يتعلق بلقاءاته مع الشخصيات السياسية ورؤساء دول العالم ، محذراً في الوقت نفسه من تدخل الفصائل المسلحة في عمل الحكومة .

ف.ا