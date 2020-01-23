بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 23 كانون الثاني 2020 04:23 ص

البنتاغون: الميليشيات المدعومة إيرانيا أكثر خطرا من داعش الإرهابي

إيران ترعى داعش
تعتبر الميلشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من طهران تشكل خطرا أكبر من داعش، وذلك بحسب ما أكد نائب قائد عمليات دول التحالف في الحرب على "داعش" في سوريا والعراق الجنرال أليكس غرينكويتش. ومازال داعش ينشط في وسط وادي نهر الفرات في سوريا امتدادا إلى الحدود العراقية، في مناطق ذات غالبية سنية. وأكد الجنرال اليكس غرينكويتش، في تصريحات صحفية، أن التنظيم مازال يشكل خطرا حقيقيا وأنه لا ينبغي وقف العمليات ضده والضغط عليه كي لا تتاح له فرصة الظهور مجددا. وأشار إلى أن تصويت البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الأميركية لم يحظى بموافقة الأطراف العراقيين كافة، وخصوصا من قبل الجانبين الكردي والسني. وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على "داعش"، اعتبر غرينكويتش أن ملاحقة خلاياه هي في صلب المهمات التي مازالت مرتبطة بعمليات القوات الأميركية التي تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء في الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية". وذكر أن القوات الأميركية مستمرة وبالتنسيق مع "قسد" في حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية وخصوصا في حقول النفط في شرق سوريا. وأصبح "داعش" يفتقد إلى القدرات وأن توقف العمليات ضده في العراق بسبب التظاهرات لم يؤثر على مسار إبقاء الضغط عليه، واصفا مهمة اللقاء في سوريا بأنها تحمي العراق. وتوقفت الضربات ضد التنظيم الإرهابي لفترة في العراق، إلا أن عمليات رصد تحركاته لم تتوقف يوما، وذلك بمواصلة التشاور مع السلطات العراقية.
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