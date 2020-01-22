عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري"

اكد الخبير القانوني المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد :" ان اتحاد الكرة دخل في فراغ دستوري منذ ارساله كتاب الاستقالة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) ".



وقال احمد في تصريح صحفي :" ان اتحاد الكرة ارسل الى ( فيفا ) استقالات اعضاء المكتب التنفيذي وامين السر بالوكالة، لذلك يعد اعضاء الاتحاد وامين السر مستقيلين قانونيا وبصورة رسمية ولا يحق لهم ممارسة صلاحيات المكتب التنفيذي والقيام باي تصرف اواجراء بصفة وباسم المكتب التنفيذي للاتحاد ، لان ذلك يعتبر انتحال صفة ".



واضاف :" لا يجوز عقد اجتماع الهيئة العامة هذا السبت لعدم وجود رئيس شرعي او من ينوب قانونيا عنه وعدم وجود امين سر شرعي، كذلك لا يحق للفيفا قانونيا الاخذ باي قرار او اجراء يقوم به امين السر المستقيل او رئيس الاتحاد المستقيل او نائبه او المكتب التنفيذي المستقيل ".



وتابع :" ان الاتحاد دخل ، منذ هذا اليوم ، في فراغ دستوري لعدم وجود مكتب تنفيذي شرعي او امانة سر شرعية ".





ف.ا