المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم



اعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عن تظاهرات اخرى ستعقب تظاهرة الجمعة المنددة بالوجود الاميركي ، مرجحا اللجوء الى الاضراب العام لحين اخراج القوات الاميركية.



وقال عضو المجلس احمد عبد الجبار في تصريح متلفز :" ان التظاهرة المليونية ستعقبها تظاهرات اخرى لحين اخراج القوات الاميركية من العراق"، مشيرا الى "المضي باتجاه التصعيد الدبلوماسي والشعبي".



ورجح عبد الجبار اللجوء الى الاضراب العام من اجل اخراج القوات الاميركية من البلاد"..



ومن المقرر ان تخرج بعد غد الجمعة تظاهرات " مليونية " دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تنديدا بالوجود العسكري الاميركي في العراق.



ف.ا