بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
السفير البريطاني لدى بغداد يدين قتل وجرح المتظاهرين في العراق عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 04:46 م

المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم

المجلس الاعلى الاسلامي

اعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  عن تظاهرات اخرى ستعقب تظاهرة الجمعة المنددة بالوجود الاميركي ، مرجحا اللجوء الى الاضراب العام لحين اخراج القوات الاميركية.

وقال عضو المجلس احمد  عبد الجبار في تصريح متلفز :" ان التظاهرة المليونية ستعقبها تظاهرات اخرى لحين اخراج القوات الاميركية من العراق"، مشيرا الى "المضي باتجاه التصعيد الدبلوماسي والشعبي".

ورجح عبد الجبار اللجوء الى الاضراب العام من اجل اخراج القوات الاميركية من البلاد"..

ومن المقرر ان تخرج بعد غد الجمعة تظاهرات " مليونية "  دعا اليها زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر تنديدا بالوجود العسكري الاميركي في العراق.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ستيفن هايكي

السفير البريطاني لدى بغداد يدين قتل وجرح المتظاهرين في العراق 22 كانون الثاني 2020 05:19 م

تظاهرات العراق ضد إيران

العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية 22 كانون الثاني 2020 04:47 م

فاضل الفتلاوي

الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد 22 كانون الثاني 2020 04:43 م

كريم النوري

منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! 22 كانون الثاني 2020 04:40 م

تظاهرات العراق

السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 22 كانون الثاني 2020 04:38 م

علاوي

تكرار لما فعله برزان التكريتي .. تفاصيل السيناريو الجديد لاغتيال إياد علاوي 22 كانون الثاني 2020 04:33 م

هيئة-النزاهة

النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار 22 كانون الثاني 2020 04:22 م

بدر الزيادي

سائرون تعلن تأجيل حسم مرشح رئاسة الحكومة لحين عودة صالح 22 كانون الثاني 2020 04:19 م

التعليقات