الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد



اعلن النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، ان لجنة التعديلات الدستورية مستمرة في عملها وقطعت شوطا كبيرا في التعديلات، خاصة وان هناك مدة محددة لانهائها .



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان لجنة التعديلات الدستورية محددة باربعة اشهر لانهاء جميع التعديلات، وبالتالي فان الانتهاء من هذا الملف سيكون بداية الشهر القادم او بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان ".



واوضح :" ان لجنة تعديل الدستور ستصدر تقريراً مفصلا بعملها الى مجلس النواب من اجل تحديد الفقرات الرئيسة التي يتم تعديلها ،ومن ثم طرحها على الشعب من اجل الاستفتاء على هذه التعديلات".



وبين ان “مفوضية الانتخابات معنية باجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث هناك استعدادات حثيثة لحسم الموضوع واكمال الاجراءات من قبل المفوضية ".



ف.ا