



اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام.



وقال عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي، ان «اللجنة وضعت في حساباتها رفع مستوى خط الفقر للأسر الفقيرة والمحرومة والمعدمة، مؤكداً شمولهم ببرامج يمكن ان تنهض بالواقع المرير الذي يعانون منه.



واضاف الفتلاوي، أن “هناك اتفاقاً لشمول 600 الف أسرة جديدة ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية خلال هذا العام،على ان ينفذ هذا الشمول بعد اقرار موازنة 2020”.



في الاطار نفسه، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، شمول دفعات جديدة بمنح العاطلين عن العمل في حال توفر التخصيصات المالية.



وذكر رئيس فريق الرصد الميداني لوزارة العمل سالم أن”هناك أعداداً كبيرة للعاطلين سجلت ضمن قاعدة بيانات الوزارة”، لافتاً الى أن”الوزارة تعتزم إطلاق وجبات جديدة من منح للعاطلين عن العمل فور توفر التخصيصات المالية.



وتابع، أن”الوزارة تناقش مقترحاً بأن تكون المنحة ثابتة شهرية”، مشيراً الى أن “الوزارة أطلقت الدفعة الأولى من منحة العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات ولفئات

مختلفة.



ف.ا