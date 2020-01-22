بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
السفير البريطاني لدى بغداد يدين قتل وجرح المتظاهرين في العراق عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 04:22 م

النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار

هيئة-النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط أوليات تجهيز مديرية ماء نينوى بعجلات حوضية ؛ لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود مغالاة في أسعارها، مبينة أن قيمة العجلات تجاوزت أربعة عشر مليار دينار.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة - لجنة تحليل العطاءات،  قام بضبط الأوليات الخاصة بتجهيز مديرية ماء نينوى بـ (64)عجلة حوضية  بقيمة .

 14 مليار دينار، لافتة إلى عدم مطابقة العجلات للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن المغالاة في الأسعار. 

واضاف  انه وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات مديرية تحقيق نينوى التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم معاملات ملكية ووكالات مختلفة في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة.

وأوضحت الدائرة أنَّ ملاكات المديرية ضبطت (4) متهمين، أحدهم موظف في مديرية التسجيل العقاري ومعقبين اثنين بحوزتهم (13) معاملة قطع أراضٍ عائدة للدولة يقومون بتعقيبها؛ لغرض بيعها على الجمعيات التي تقوم بدورها بتقطيع تلك القطع وبيعها للمواطنين بطريقة غير قانونية.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ستيفن هايكي

السفير البريطاني لدى بغداد يدين قتل وجرح المتظاهرين في العراق 22 كانون الثاني 2020 05:19 م

تظاهرات العراق ضد إيران

العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية 22 كانون الثاني 2020 04:47 م

المجلس الاعلى الاسلامي

المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم 22 كانون الثاني 2020 04:46 م

فاضل الفتلاوي

الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد 22 كانون الثاني 2020 04:43 م

كريم النوري

منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! 22 كانون الثاني 2020 04:40 م

تظاهرات العراق

السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 22 كانون الثاني 2020 04:38 م

علاوي

تكرار لما فعله برزان التكريتي .. تفاصيل السيناريو الجديد لاغتيال إياد علاوي 22 كانون الثاني 2020 04:33 م

بدر الزيادي

سائرون تعلن تأجيل حسم مرشح رئاسة الحكومة لحين عودة صالح 22 كانون الثاني 2020 04:19 م

التعليقات