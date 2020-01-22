النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط أوليات تجهيز مديرية ماء نينوى بعجلات حوضية ؛ لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود مغالاة في أسعارها، مبينة أن قيمة العجلات تجاوزت أربعة عشر مليار دينار.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة - لجنة تحليل العطاءات، قام بضبط الأوليات الخاصة بتجهيز مديرية ماء نينوى بـ (64)عجلة حوضية بقيمة .



14 مليار دينار، لافتة إلى عدم مطابقة العجلات للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن المغالاة في الأسعار.



واضاف انه وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات مديرية تحقيق نينوى التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم معاملات ملكية ووكالات مختلفة في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة.



وأوضحت الدائرة أنَّ ملاكات المديرية ضبطت (4) متهمين، أحدهم موظف في مديرية التسجيل العقاري ومعقبين اثنين بحوزتهم (13) معاملة قطع أراضٍ عائدة للدولة يقومون بتعقيبها؛ لغرض بيعها على الجمعيات التي تقوم بدورها بتقطيع تلك القطع وبيعها للمواطنين بطريقة غير قانونية.



ف.ا