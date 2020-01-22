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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 03:35 م

تفاصيل ما دار في لقاء صالح وترامب على هامش منتدى دافوس

صالح وترامب

أعلنت رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس اليوم الاربعاء، مشيرة الى ان الجانبين بحثا القضايا والأحداث الدولية في المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح أجرى، اليوم الاربعاء، محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول”.

وأكد الرئيس صالح، بحسب البيان، “ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي”، مشيراً الى أن “ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته و احترام قراره المستقل وويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات”.

بدوره جدد الرئيس الأمريكي “دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة”.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أنه “تم، خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ السيادة الوطنية و تأمين الأمن و الاستقرار”.

ع د

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