طقس العراق: أمطار غزيرة وثلوج وتذبذب بدرجات الحرارة حتى الأحد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء عن حالة الطقس لغاية يوم الاحد المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وثلوج مع تذبذب في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها ان “الطقس اليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة الى غزيرة مع حدوث عواصف رعدية كما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات، وفي المنطقة الشمالية طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن”

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